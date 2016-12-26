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Спасатели определили место столкновения Ту-154 с поверхностью моря
Россия

Спасатели определили место столкновения Ту-154 с поверхностью моря

Сегодня 10:09
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Спасатели определили место столкновения Ту-154 с поверхностью моря

Москва, 26 декабря. Поисково спасательным службам удалось установить место столкновения с поверхностью воды Ту-154 Минобороны РФ. По словам источника в оперативном штабе, предполагаемое место расположено на расстоянии шесть километров от взлетной полосы в акватории Черного моря.

Источник уточнил, что в данной зоне, в которой могут находиться крупные части фюзеляжа воздушного судна, большие глубины. Сейчас более 30 плавсредств задействованы в поисково-спасательной операции, идет осмотр как акватории, так и побережья Черного моря, зона поиска разделена на квадраты, добавил источник.

Напомним, ранее глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов обозначил основные версии крушения Ту-154 над Черным морем.

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Тимур Румянцев
#сочи #черное море #авиакатастрофа #ту-154
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