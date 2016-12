Последнее Рождество: звезды и весь мир — о смерти Джорджа Майкла

Британские СМИ узнали причину смерти известного поп-артиста Джорджа Майкла — сердечная недостаточность. Он умер в возрасте 53 лет и продолжил печальную тенденцию 2016 года. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Изначально сообщения о смерти певца сводились к тому, что он умер тихо и мирно у себя дома. Полиция подтвердила, что никаких подозрительных обстоятельств в этом деле нет, а родственники попросили уважать их право на молчание. Спустя несколько часов тишину нарушил менеджер певца Майкл Липпман. Он заявил паре таблоидов о сердечной недостаточности и о том, как он шокирован случившимся. Как говорится, ничего не предвещало: в декабре Майкл работал над своим новым альбомом после творческой паузы, затянувшейся с 2014 года.

Успех к британскому артисту пришел в начале 1980-х, когда он начал работать в проекте Wham! В частности, песенка Last Christmas стала непременным атрибутом любого рождественского праздника. Позже он начал свою сольную карьеру и записал несколько известных хитов. Эталонные шоу, золотые альбомы, две премии «Грэмми» — перечислять заслуги исполнителя перед музыкой и мировой культурой можно бесконечно. «Икона поп-стиля» — почетное звание, которые стало едва ли не творческим псевдонимом певца.

Общий тон скорби пользователей в социальных сетях сводится к злой иронии судьбы: автор хита про Рождество ушел из жизни во время праздника. «Last Christmas пел Джордж Майкл. Долгое время новогодние праздники ассоциировались именно с этой песней. Символически, что он умер на Рождество», — такие твиты приходили на ум едва ли не каждому третьему человеку. «Ирония Судьбы в этом году это не фильм, а смерть в Рождество автора одного из главных рождественских хитов», — добавляет такой оттенок смысла Артем Новоселов.

Другие обращают внимание на то, сколько великих музыкантов скончались в этом году. Принс, Леонард Коэн, Дэвид Боуи — это только те, кто сразу приходит на ум.

«СМИ пишут, что умер Джордж Майкл. Когда уже этот год умрет?!» — настоящий крик души от Михаила Добкина. «2016 даже напоследок забирает лучших.Я безоговорочно полюбила тебя в 12 лет и это не изменится никогда», — посмертно признает в любви к поп-артисту другой пользователь Twitter.

Читайте по теме: Звезда Голливуда «похоронила» вместо Джорджа Майкла другого музыканта

Песни Twice, Freedom, Fast love, Jesus to a child и Cowboys and angels играют сегодня практически везде. Саксофонное соло в композиции Careless whisper, написанной Майклом еще в 17 лет, — словно бы символический итог всего жизненного пути. Сотни артистов по всему миру выражают свое сочувствие.

«Крутой музыкант. Не так много исполнителей за рубежом его масштаба, оставивших множество хитов, это такая классика. Почему так много музыкантов уходит из жизни в этом году? У меня есть ответ. Этот год високосный, умирают преимущественно мужчины. Практически закономерность. Год, когда музыка умерла», — делится своими мыслями с корреспондентом ФАН известная исполнительница Ирина Салтыкова.

Впрочем, находятся и такие пользователи, которые умудряются и шутить, практически танцуя на костях. Так, один из таких экземпляров пишет: «Джордж Майкл, безусловно, большой был певец... Но пока по его творчеству не вынесет вердикт Лоза — ничего писать не буду».

Впрочем, может, и нет в этом посте ничего такого. Бог всем судья. Счастливого Рождества.