Как выглядят боевики, ставшие мирными жителями в Дараа

Дараа, 26 декабря. Город Аль-Санамин перестал быть зоной боевых действий после того, как 510 его жителей публично сдали оружие правительственным войскам, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Источник также прислал в редакцию ФАН видео, на котором можно увидеть 150 бывших боевиков, сдавших оружие. Каждый автомат снабжен документом, подписанным его бывшим владельцем, где указано, что он обязуется прекратить противостояние и стать мирным жителем.

Губернатор провинции Мохаммад Халед аль-Ханнус, присутствовавший на собрании, заявил, что теперь в Дараа будет больше возможностей для мирного развития.

Заметим, боевики хозяйничали в провинции с 2011 года, когда там начались боевые действия с прибывшими из Катара и Турции боевиками. Центром боевых действий стала мечеть Омари в старой части города Дараа.