Трое неизвестных пытались зарезать мигранта на скамейке в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Трое неизвестных мужчин пытались зарезать мигранта в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в ночь на понедельник, 26 декабря, в 02.25 из Александровской больницы поступил о сообщение о том, что в воскресенье в учреждение был доставлен гражданин Сайдулло Т. 1995 года рождения с резаной раной боковой поверхности шеи.

Сообщается, что мужчина был отпущен домой, поскольку медики оценили его состояние как удовлетворительное.

По словам пострадавшего, 25 декабря у дома по проспекту Солидарности неизвестные ударили его ножом, когда тот сидел на скамейке у подъезда. Он рассказал, что неизвестные спросили дорогу к метро, после этого один из них брызнул ему в глаза баллончиком, а другой ударил сзади.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.