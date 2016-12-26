Спасатели Абхазии помогают в поисках тел жертв катастрофы Ту-154

Сухум, 26 декабря. Сотрудники МЧС Абхазии подключились к поисковой операции в зоне падения российского военного самолета Ту-154. Об этом в понедельник сообщил президент страны Рауль Хаджибма.

По его словам, морское течение относит тела погибших и обломки в территориальные воды Абхазии. Республика не только предоставила российским спасателям доступ в свою акваторию, но и направила им в помощь своих специалистов.

«В этот район направлены все имеющиеся катера МЧС республики, а также аквалангисты. Мы готовы помочь и своими средствами», — пояснил Хаджибма агентству «Интерфакс».

Напомним, что самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Трагедия, жертвами которой стали 92 человека, произошла вскоре после вылета из Адлера. Причина крушения пока неизвестна.