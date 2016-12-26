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Сирия сегодня: охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гумпомощь в Алеппо
Новости Сирии

Сирия сегодня: охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гумпомощь в Алеппо

Сегодня 9:50
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Сирия сегодня: Охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гуманитарку в Алеппо

Сирия, 26 декабря. Британские ВВС усилили авиаудары по боевикам террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Террористы обстреляли христианский район Дамаска. Российские военные доставили в Алеппо гуманитарную помощь. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Охота на ИГ

Как передают британские средства массовой информации, ВВС Великобритании собираются увеличить количество авианалетов на позиции «Исламского государства». Лондон надеется, что силам так называемой международной антитеррористической коалиции удастся к весне следующего года занять Мосул. Это, по мнению руководства страны, даст возможность наступления коалиционных сил на сирийской территории.

Отмечается, что Лондон расширит тренировки боевиков так называемой «умеренной оппозиции» и усилит их поддержку с воздуха в военной операции в Ракке — столице халифата. Кроме того, подчеркивается, что Великобритании придется вести диалог с Россией.

Напомним, в 2016 году британская военная авиация нанесла 50 ударов в Сирии и 347 на территории Ирака. Сообщается, что в 2017 году Великобритания сделает упор на военные действия в Сирии.

«Подарок» на Рождество

По данным сирийских СМИ, боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по христианским кварталам Кассаа в Дамаске в утро католического Рождества. Обстрел был совершен во время церковных служб. Не менее трех мин разорвались рядом с французским госпиталем. В результате обстрела террористов был нанесен материальный ущерб, информация о погибших и раненых не сообщается.

Сирия сегодня: Охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гуманитарку в Алеппо

Напомним, вооруженное противостояние в Сирии идет с марта 2011 года. Сирийская арабская армия сдерживает натиск различных террористических группировок, самыми активными из которых являются «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Исламское государство». По официальным данным ООН, за все время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.

Гуманитарная помощь для жителей Алеппо

По информации российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон, жителям восточных районов Алеппо передали в воскресенье около 11 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что в течение суток было проведено пять гуманитарных акций. Помощь была выдана в пунктах временного размещения жителей в Восточном Алеппо: в районе Шейх-Максуд — около 2 тонн; в районе Жибрин — около 5 тонн; в районе Ансари — около 2 тонн; в районе Сахур-3 — около 2 тонн.

В Алеппо продолжают работать пункты горячего питания, а также выдачи предметов первой необходимости для сирийских жителей, которые были вынуждены покинуть восточные районы Алеппо.

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Илья Муромский
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