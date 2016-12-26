Сирия сегодня: охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гумпомощь в Алеппо

Сирия, 26 декабря. Британские ВВС усилили авиаудары по боевикам террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Террористы обстреляли христианский район Дамаска. Российские военные доставили в Алеппо гуманитарную помощь. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.
Как передают британские средства массовой информации, ВВС Великобритании собираются увеличить количество авианалетов на позиции «Исламского государства». Лондон надеется, что силам так называемой международной антитеррористической коалиции удастся к весне следующего года занять Мосул. Это, по мнению руководства страны, даст возможность наступления коалиционных сил на сирийской территории.
Отмечается, что Лондон расширит тренировки боевиков так называемой «умеренной оппозиции» и усилит их поддержку с воздуха в военной операции в Ракке — столице халифата. Кроме того, подчеркивается, что Великобритании придется вести диалог с Россией.
Напомним, в 2016 году британская военная авиация нанесла 50 ударов в Сирии и 347 на территории Ирака. Сообщается, что в 2017 году Великобритания сделает упор на военные действия в Сирии.
По данным сирийских СМИ, боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по христианским кварталам Кассаа в Дамаске в утро католического Рождества. Обстрел был совершен во время церковных служб. Не менее трех мин разорвались рядом с французским госпиталем. В результате обстрела террористов был нанесен материальный ущерб, информация о погибших и раненых не сообщается.
Напомним, вооруженное противостояние в Сирии идет с марта 2011 года. Сирийская арабская армия сдерживает натиск различных террористических группировок, самыми активными из которых являются «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Исламское государство». По официальным данным ООН, за все время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.
По информации российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон, жителям восточных районов Алеппо передали в воскресенье около 11 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что в течение суток было проведено пять гуманитарных акций. Помощь была выдана в пунктах временного размещения жителей в Восточном Алеппо: в районе Шейх-Максуд — около 2 тонн; в районе Жибрин — около 5 тонн; в районе Ансари — около 2 тонн; в районе Сахур-3 — около 2 тонн.
В Алеппо продолжают работать пункты горячего питания, а также выдачи предметов первой необходимости для сирийских жителей, которые были вынуждены покинуть восточные районы Алеппо.