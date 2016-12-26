Минобороны увеличило территорию поиска тел и обломков Ту-154 до 7 километров

Сочи, 26 декабря. На данный момент МЧС и Министерство обороны России увеличили район поиска тел и обломков самолета Ту-154 до 7 километров от берега.

По предварительным данным, касание водной поверхности разбившегося в Сочи Ту-154 произошло в районе двух километров от берега. Но за ночь обломки и тела разнесло течением, поэтому сейчас специалисты работают от 1,5 до 7 километров.

Поиски осложняются тем, что часть обломков опустилась на дно, а глубина там до 70 метров. Вторая часть (более легкие детали типа оперения) остались на поверхности, и их уносит волной.

На данный момент найдено 11 человек. Их тела в 10 утра доставили в Москву.