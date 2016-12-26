Богослужение по жертвам трагедии Ту-154 прошло в часовне аэропорта Сочи

Сочи, 26 декабря. В Свято-Никольском храме в Сочи прошло богослужение по жертвам разбившегося в Черном море самолета Ту-154.

На богослужении присутствовали глава министерства транспорта России Максим Соколов, а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Литургию провел настоятель храма протоиерей Дмитрий. Он напомнил, что в этом скорбный день, когда во всей России объявлен траур, нужно помнить всех погибших в этой ужасной авиакатастрофе.

Ранее Соколов обозначил основные версии крушения Ту-154 над Черным морем. По словам министра, версия теракта не входит в число основных. В настоящий момент, в качестве основных версий трагедии рассматриваются техническое состояние воздушного судна и ошибка пилотирования.