Милонов требует лишить гражданства РФ поглумившуюся над жертвами Ту-154 Рынску

Москва, 26 декабря. Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов полагает, что необходимо лишить российского гражданства журналиста Аркадия Бабченко и блогера Божену Рынску за их слова об авиакатастрофе Ту-154 недалеко от Сочи.

На своей странице в социальной сети Facebook Милоновк написал, что Бабченко и Божену необходимо лишить российского гражданства. По его словам, их нужно также выслать за пределы страны, а принадлежащее им имущество необходимо распродать на благотворительном аукционе, деньги с которого направить в Фонд Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, для детей Донецкой народной республики.

Напомним, накануне Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов телеканала НТВ в результате крушения Ту-154.