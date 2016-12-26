Минобороны РФ представило данные о траектории полета разбившегося Ту-154

Москва, 26 декабря. Специалисты провели анализ данных и определили траекторию полета потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что самолет Ту-154 упал в шести километрах от берега Черного моря. Для этого специалисты изучили данные объективного контроля с радиолокационных средств.

В настоящее время поисковые работы на месте крушения продолжаются.

«Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10», — отметили в военном ведомстве.

Ранее глава Минтранспорта России Максим Соколов обозначил основные версии крушения Ту-154 .