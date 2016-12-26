Россия увеличит экспорт нефти в 2017 году

Москва, 26 декабря. Российские нефтяные компании планируют увеличение объемов экспорта нефти в 2017 году. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

По словам Молодцова, в 2016 году условно 253,5 миллиона тонн нефти планируется направить на экспорт из России. Это на 4,8% выше, чем в 2015 году. В следующем году будет «небольшой плюс к этому».

Замглавы министра энергетики пояснил, что пропускные позволяют увеличить объемы экспорта, однако многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений об ограничении добычи странами ОПЕК и 10 другими государствами.

Напомним, 7 декабря ОПЕК договорилась с Россией о сокращении добычи нефти на полгода. Аналогичный документ 10 декабря был подписан между Венесуэлой и странами, не входящими в ОПЕК.

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