Ученые нашли связь между красотой и здоровьем человека

Вашингтон, 26 декабря. Специалисты Университета Цинциннати в США выявили взаимосвязь между красотой и здоровьем человека.

Ученые провели исследование, в котором были задействованы 15 тысяч добровольцев в возрасте от 24-х до 35-ти лет. Как удалось установить, привлекательные люди отличаются более крепким здоровьем, чем некрасивые.

Специалисты констатировали, что красивые люди реже страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, депрессией, проблемами с артериальным давлением, астмой и сахарным диабетом.

Ранее ученые из Германии выяснили, что причиной гибели части космических галактик становятся не черные дыры, а «обжорство» непосредственно самих галактик.