Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 26 декабря. Украинская армия за минувшие сутки не менее 12-ти раз открывала огонь по территории Луганской народной республики.

Огонь велся со стороны поселка городского типа Луганское, откуда украинские силовики семь раз стреляли в сторону села Калиновка из БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, дважды обстреливалось село Крымское и село Сокольники и один раз — село Желобок, сообщает Луганский информационный центр.

Напомним, что в декабре Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о прекращении огня, однако буквально на следующий день после встречи договоренность была нарушена.