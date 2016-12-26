Подросток на Кубани застрелил шестилетнюю сестру из охотничьего ружья

Краснодар, 26 декабря. В прошедшее воскресенье в населенном пункте Лабинск Краснодарского края 12-летний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Оксана Коврижная.

Как стало известно, трагедия случилась в тот момент, когда они вместе с отцом шли домой с охоты. По данным ведомства, трагедия произошла в воскресенье утром в 08.00 (мск) на 24-м километре перегона Курганинск — Лабинск. Мальчик нес охотничье ружье и в какой-то момент случайно выстрелил из него. Выстрел стал роковым для находящейся рядом девочки — пуля попала ребенку в грудную клетку.

Ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение, медики боролись за ее жизнь, но все усилия оказались тщетны.

В настоящее время следствие проводит проверку, выясняются все обстоятельства и детали случившегося.