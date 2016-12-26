Нищета, запрет русского и война с памятниками: что ждет Украину в 2017 году

Финальное в нынешнем году заседание украинского правительства и парламентских комитетов ознаменовалось как громкими заявлениями премьер-министра страны Владимира Гройсмана, так и популистскими обещаниями представителей подконтрольных местному Кабмину общественных организаций и ведомств. Предполагается, что уже в ближайшее время официальный Киев реализует так называемую «новую социальную программу», а волонтеры приступят к «активной борьбе с влиянием Кремля». Насколько эти акции возможны в принципе, а также чего от них ждать рядовым украинцам, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинский премьер Гройсман настолько уверовал в собственную идею финансовой компенсации расходов на услуги ЖКХ для населения, что накануне клятвенно заверил сограждан: в рамках принятого госбюджета Украины возросшие тарифы на «коммуналку» больше не будут опустошать их карманы. Ему вторил министр социальной политики Андрей Рева. Дескать, уже в начале 2017-го на упомянутые субсидии смогут рассчитывать не менее восьми миллионов украинских семей. По некоторым данным, в мае министерство рассмотрит возможность увеличения числа льготников. «Для этого в бюджете есть средства», — отметил, в частности, он.

«Такое «увеличение» будет непременно сопровождаться соответствующим сокращением суммы выплат, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН киевский экономист Алексей Тутченко. — А в конечном итоге нищее государство вообще будет отказывать в помощи каждому второму». Напомним, по данным независимых экспертов, сейчас субсидий по различным причинам лишены сотни тысяч претендентов.

В новом году украинцев планируют лишить и «разумного, доброго, вечного». Ряд националистических структур запланировал запретить к распространению на территории Украины произведений русской классики. Причем, речь идет не только о литературе. Наряду с Тургеневым, Львом Толстым, Есениным и Маяковским под запретом могут оказаться Чайковский, Мусоргский и Глинка.

«Нам не нужны подачки москалей, мы будем пропагандировать Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко и Михаила Вербицкого (автор музыки к гимну Украины, — прим. ФАН), — заявляет бывший участник АТО, член группировки «Тризуб Степана Бандеры» Игорь М. — Кому наше намерение не понравится, тому придется упаковать чемоданы и сбежать в Москву. По крайней мере, мы этому поспособствуем».

Более толерантно, но от этого не менее кощунственно высказываются чиновники украинского Министерства культуры и Института национальной памяти. В год столетия Октябрьской революции они решили окончательно завершить объявленную командой Порошенко-Гройсмана декоммунизацию страны. Как утверждают «патриоты от власти», 2017 год ознаменуется полной заменой топонимов украинских городов и сносом или демонтажем памятников советской эпохи.

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«Здесь под угрозу уничтожения попадают не только уникальные мемориалы в честь погибших воинов Красной Армии, но и монументальные сооружения в память Ватутина, Рокоссовского и Конева, а также музей партизанского движения в Путивле, откуда свой путь начинали легендарный Ковпак и Руднев, — подчеркивает историк Юрий Лысый. — У нашего общества защиты памятников нет никаких ресурсов для прекращения разгула оголтелого национализма. После надругательства над стелами и обелисками и акциями вандализма в самом Киеве остановить войну против исторического наследия в данном контексте попросту невозможно».

В новом году потрясения наверняка коснутся и тех украинцев, которые не претендуют ни на субсидии, ни на звание эстетов-интеллектуалов. По прогнозам ведущих экономистов, Украину ожидает обвал гривны и резкий скачок цен — как на продукты питания, так и на промышленные товары. «Инфляция в стране будет выше 12%, а курс доллара превысит 30 гривен», — отметил журналистам глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Страна еще больше погрузится в нищету, — предрекает Тутченко. — Властям уже никто не верит. Единственная фраза украинского президента Петра Порошенко, которая не вызывает критических замечаний — «Следующий год будет непростым». Это поистине пророческие слова».