Главком ВКС РФ: Рухнувший Ту-154 могут обнаружить на дне моря до конца дня

Сочи, 26 декабря. Местонахождение обломков на дне Черного моря потерпевшего крушение самолета Ту-154, возможно, будет установлено сегодня. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, в понедельник поисково-спасательная группировка может обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря.

Он отметил, что к этому моменту удалось определить место для поисков бортовых самописцев Ту-154 Минобороны РФ.

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