Автоколонна с телами жертв крушения Ту-154 выехала с аэродрома «Чкаловский»

Москва, 26 декабря. Автоколонна с телами жертв крушения воздушного судна военного ведомства России Ту-154 выехала с аэродрома «Чкаловский».

В настоящее время транспортные средства сопровождают сотрудники российских ведомств, которые принимают участие в расследовании дела об авиакатастрофе самолета.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолет Ил-76 с останками погибших прилетел из Сочи в Москву. На месте крушения в акватории Черного моря не прекращаются поисковые работы. Официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил, что в течение минувшей ночи поисковая операция не останавливалась ни на минуту, сообщает РЕН ТВ.

Лайнер Ту-154 рухнул накануне рано утром. Сейчас рассматривается несколько причин катастрофы, среди них — техническая неисправность и человеческий фактор.