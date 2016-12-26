МЧС расширило зону поисковой операции в районе катастрофы Ту-154

Москва, 26 декабря. МЧС России увеличило зону поисков в районе крушения самолета Минобороны Ту-154. Ведомство также увеличило численность специалистов, участвующих в поисковой операции, до 3,5 тыс. человек. Помимо спасателей поиски ведут сотрудники Минобороны, Росавиации, Росморречфлота, министерства здравоохранения, пограничного управления ФСБ и правоохранительных органов Краснодарского края.

«В районе крушения самолета работают 39 морских и 32 воздушных судна, задействованы беспилотники», — рассказали агентству ТАСС в Южном региональном центре.

Напомним, что накануне стало известно о крушении самолета Минобороны, на котором находились артисты ансамбля имени Александрова, известный филантроп и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также журналисты. Самолет направлялся из Адлера в Сирию. Причина крушения пока не уточняется.