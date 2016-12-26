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Главком ВКС рассказал о прекрасной подготовке экипажа разбившегося Ту-154
Общество

Главком ВКС рассказал о прекрасной подготовке экипажа разбившегося Ту-154

Вчера 9:18
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Главком ВКС рассказал о прекрасной подготовке экипажа разбившегося Ту-154

Москва, 26 декабря. Разбившийся в Черном море самолет Ту-154 недавно проходил ремонт, а экипаж воздушного судна был прекрасно подготовлен, заявил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

Бондарев обратил внимание, что налет командира потерпевшего крушение Ту-154 был более трех тысяч часов. Главком ВКС РФ констатировал, что весь экипаж воздушного судна был прекрасно подготовлен.

Он также отметил, что сам самолет недавно проходил ремонт.

Ранее глава министерства транспорта России Максим Соколов обозначил основные версии крушения самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, над Черным морем

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Катерина Тимошенская
#виктор бондарев
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