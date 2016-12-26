Минтранс РФ не будет вводить дополнительные меры безопасности в аэропортах

Сочи, 26 декабря. Министерство транспорта Российской Федерации не видит необходимости внедрять дополнительные меры безопасности в воздушных гаванях после авиакатастрофы лайнера Ту-154 в Сочи. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Максим Сколов, который ранее возглавил правительственную комиссию по расследованию трагедии.

По словам министра, безопасность аэропортов как гражданских, так и ведомственных, установлена требованиями воздушного кодекса России, международной организации ИКАО — данные требования крайне строгие, их соблюдают все аэропорты, проверки проводят постоянно.

В настоящее время, по словам Соколова, в Минтрансе не видят необходимости устанавливать какие-либо специальные дополнительные меры в связи с крушением Ту-154.