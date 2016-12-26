Соколов назвал основные версии крушения Ту-154

Сочи, 26 декабря. Глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов обозначил основные версии крушения Ту-154 над Черным морем. По его словам, версия теракта не входит в число основных.

На заседании оперативного штаба, созданного после авиакатастрофы Ту-145 Минобороны РФ, Соколов сообщил, что «основные версии не включают в себя версию террористического акта». Поэтому главными версиями причин крушения самолета являются техническое состояние воздушного судна и ошибка пилотирования.

«Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссии Министерства обороны», — добавил глава Минтранса.

Следовавший из Сочи в Сирию военный самолет Ту-154 потерпел крушение утром в воскресенье. На борту судна находились 92 пассажира.