Труп зверски убитой женщины найден в лесу под Всеволожском

Санкт-Петербург, 26 декабря. Труп неизвестной женщины с ножевыми ранениями нашли в лесу под Всеволожском. Об этом сообщает УМВД России по Всеволожскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшее воскресенье в 10.20 на 6 км автодороги Медное озеро — Елизаветинка в лесном массиве в 10 метрах от дороги с множественными колото-резаными ранами шеи, грудной клетки и брюшной полости обнаружен труп неизвестной женщины. Сообщается, что женщине на вид 50-55 лет.

В настоящее время Следственным комитетом по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.