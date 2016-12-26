Сочи, 26 декабря. Тела некоторых погибших пассажиров рухнувшего в Черное море Ту-154 могут находиться в водах других государств, сообщил глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов на заседании оперативного штаба, созданного после авиакатастрофы.

Соколов считает, что географию поисково-спасательной операции необходимо расширить.

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На данный момент поисками погибших и обломков самолета в общей сложности занимаются 3,5 тысячи человек, 39 кораблей и катеров, 135 водолазов, семь глубоководных аппаратов, пять вертолетов и беспилотник.

