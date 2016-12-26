Сила и гордость страны: в Москве почтили память артистов ансамбля Александрова

25 декабря Россию потрясла трагедия. В Сочи, через считанные минуты после взлета, рухнул самолет Ту-154 министерства обороны. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека. В результате авиакатастрофы погибло 92 человека. Среди погибших были журналисты федеральных СМИ, доктор Лиза и артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

С самого утра воскресенья москвичи несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. У места скорби побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Выполняя долг»

Концертный зал «Александровский» расположен в центре столицы, в хитросплетениях московских переулков. Здесь необычно многолюдно. Люди несут цветы с самого утра. Цветов так много, что из концертного зала пришлось даже вынести столы. Цветы оставляют и у памятника Александрову напротив концертного зала. Горожане зажигают свечки и лампадки на мраморном бордюре стены. Многие пришедшие не в силах сдержать слез.

«Уж так назначено судьбой / Чтоб нам уйти, не долюбив, / От наших жен, от наших нив… / Соловьи… Соловьи…» — написано на корзине с розами.

Здесь же стоит портрет погибшего руководителя ансамбля Валерия Халилова, перевязанный черной траурной лентой. Он запечатлен за дирижерским пультом, с палочкой в руках.

Чтобы при необходимости привести в чувства тех, кому особенно сложно справиться с ситуацией, рядом с концертным залом дежурят медики. Среди них есть и психолог.

Рослый мужчина в кепке приносит букет алых роз. «Артисты трагически погибли, выполняя гражданский, человеческий долг, — делится он переживаниями. — Они ехали к тем, кто находится в стране, охваченной войной, к тем, кто сейчас страдает. Ансамбль Александрова — ансамбль, на музыке и пении которого я вырос, песни которого я слушаю с детства. Их слушают и мои дети. Я знаю внучку самого Александрова».

Будущее ансамбля

Вот к залу подходит группа школьников под руководством взрослых. Они оставляют по две гвоздички и грустно смотрят на столы с охапками цветов. Это ученики детской школы-студии «Юные Александровцы» при ансамбле.

«Атмосфера в ансамбле всегда была прекрасная, — рассказывает мама одной из учениц школы Наталья. — Многих из артистов ансамбля мы знали в лицо, но не знаем фамилий. Смотрим в фамилии и пытаемся понять, кто из них жив, а кто погиб. Помню Евгения Булочникова, он замечательный исполнитель».

По словам Натальи, ученики школы-студии часто участвовали в выступлениях вместе с артистами.

«У нас были совместные проекты, иногда дети пели песни вместе с ансамблем, — вспоминает Наталья. — 22 декабря должны были выступать перед взрослым коллективом с новогодним концертом, но его отменили из-за полета в Сирию. А теперь вот эта ужасная трагедия. У меня нет слов».

Гордость страны

Почтить память погибших артистов пришел и знаменитый певец Сергей Пенкин:

«Это не разные звездочки, которые постоянно появляются. Это сила, это гордость страны, — охарактеризовал ансамбль музыкант. — Страшно. Очень страшно».

О произошедшем он узнал утром.

«Я как музыкант не прийти сюда не смог. Понимаете, каждый день, когда просыпаешься, хочется начать с чего-то положительного, а когда так происходит, сразу все настроение путается», — признался Пенкин.

По словам артиста, в вокальной школе, где он преподает, в связи с трагедией отменен новогодний концерт.

«У меня очень много учеников завтра должны были выступать, — рассказал певец. — Я все приостанавливаю, переношу на другой день: траур по оркестру. Знаменитому оркестру. Он был самым мощным, самым сильным в нашей стране и столько времени жил и процветал. Тяжело говорить об этом. Это очень большая утрата».

Даже ночью москвичи приносят цветы к зданию ансамбля имени Александрова в Хамовниках.