Первый самолет с телами жертв крушения Ту-154 прибыл в Москву

Москва, 26 декабря. Первое воздушное судно с останками погибших при крушении самолета Ту-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы министерства обороны Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 с десятью погибшими в авиакатастрофе вылетел из сочинского аэропорта в российскую столицу. В Москве будет проводиться опознание погибших и генетическая экспертиза.

Напомним, рано утром накануне лайнер с музыкантами, журналистами российских телеканалов и военными потерпел крушение в небе над Сочи. На борту находились 92 человека. В настоящее время найдены тела 11 погибших. Поисковые операции продолжаются, несмотря на ухудшение погодных условий.