Поисковая группировка на месте крушения Ту-154 увеличено до 3,5 тысяч человек

Сочи, 26 декабря. За сутки после крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ найдены тела 11 человек, находившихся на борту. Как сообщили в оборонном ведомстве, группировка в зоне поиска увеличена до 3,5 тысячи человек.

На данный момент на месте авиакатастрофы в Черном море спасатели обнаружили тела 11 погибших и 154 фрагмента самолета.

Поисково-спасательная операция не прерывалась ни на минуту. Поиски ведутся в три смены. К 8.00 мск группировка сил в зоне поисков увеличена до 3,5 тысячи человек.

К этому моменту к поискам присоединились семь судов Черноморского флота. Среди них противодиверсионный катер «Суворовец» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль «Касимов» и другие.

Крушение Ту-154 произошло утром 25 декабря: самолет рухнул в Черное море спустя несколько минут после вылета из Адлера.