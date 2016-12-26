Самолет Ил-76 с телами 10 погибших в авиакатастрофе Ту-154 вылетел в Москву

Адлер, 26 декабря. Воздушный лайнер Ил-76 вылетел из Сочи в Москву с телами погибших в авиакатастрофе — в столице пройдет опознание жертв трагедии. Об этом сообщило в понедельник военное ведомство Российской Федерации.

По данным ведомства, лайнер Ил-76 военно-транспортной авиации с найденными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 авиационными фрагментами вылетел в российскую столицу, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и Центра судебно-криминалистической экспертизы министерства обороны России.

Напомним, рано утром 25 декабря вылетевший из Сочи в Сирию самолет Ту-154 потерпел крушение недалеко от Сочи. В настоящее время продолжаются поисковые работы в акватории Черного моря. На борту судна находились музыканты, журналисты и военные — всего 92 человека.