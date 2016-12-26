«Незамерзайку» с 600-кратным превышением метилового спирта нашли в Иркутске

Иркутск, 26 декабря. Роспотребнадзор по Иркутской области в рамках проверок имеющихся в продаже спиртосодержащих жидкостей нашел стеклоомывающую жидкость, в которой нормативы по содержанию метилового спирта превышены в несколько сотен раз.

Сообщается, что это так называемая «незамерзайка», которая называется «Полярная звезда» и «Каскад 30». Ранее их привезли в Иркутск из столицы. Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в обнаруженных жидкостях норма содержания метанола превышена в 494-600 раз.

По данным ведомства, на территории Иркутской области также нашли стеклоомывающую жидкость Tosei, которая была изготовлена во Владивостоке. Она содержит практически в 500 раз больше метилового спирта, чем позволено, пишет газета «Известия».

В настоящее время продолжается проверка различных цехов и складских помещений, где были найдены вышеуказанные жидкости.