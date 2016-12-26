Сотрудники МГБ ЛНР за год нашли в тайниках сотни единиц оружия и взрывчатки

Луганск, 26 декабря. Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики за 2016 год выявили на территории ЛНР 80 тайников, из которых изъяли 470 единиц оружия и 1,2 тонны взрывчатых веществ.

Как сообщил руководитель МГБ Леонид Пасечник, ведомство ведет систематическую работу по ликвидации каналов поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов.

По его словам, в текущем году сотрудники МГБ ЛНР обнаружили более 80 тайников. В схронах изъяли более 470 единиц огнестрельного оружия, более 360 тысяч патронов различного калибра, около 22 тысяч крупнокалиберных боеприпасов, 1 285 килограммов взрывчатых веществ и других видов вооружений.

Как сообщает ЛуганскИнформЦентр, за год удалось предотвратить несколько терактов на территории ЛНР.