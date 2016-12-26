Президент шокировал чехов пожеланием опасной жизни в 2017 году

Прага, 26 декабря. Президент Чешской республики Милош Земан пожелал соотечественникам полной рисков и сражений жизни в 2017 году. Неординарное новогоднее обращение глава Чехии сделал на радио Frekvence 1.

В радио-эфире Земан заявил, что желать всем в новом году доброго здоровья скучно и вместо этого пожелал чехам полной рисков, сражений и побед жизни.

«Вы знаете, что я вам пожелаю? Опасной жизни, полной рисков, полной сражений и, что самое главное, полной побед. Потому что без сражений вы не сможете одерживать победы. Желаю вам успехов», — пожелал президент Чехии.

Отметим, что оригинальное пожелание Милоша Земана носит неофициальный характер. С официальным обращением к нации глава Чешской республики обратится 2 января.