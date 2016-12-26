Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154

Пекин, 26 декабря. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями главе российского государства Владимиру Путину в связи с крушением российского воздушного судна Ту-154 возле Сочи. Об этом сегодня сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно тексту телеграммы, он от имени китайского правительства и народа выражает свое глубокое сочувствие в связи с этой трагедией.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших», — говорится в телеграмме.

Ранее свои соболезнования выразили президент Сирии Башар Асад, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель и многие другие.

Напомним, в воскресенье следовавший из Сочи в Сирию военный самолет Ту-154 потерпел крушение. На борту судна находились 92 пассажира.