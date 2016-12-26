Более 30 рейсов отменено в аэропортах Москвы

Москва, 26 декабря. Погодные условия, а именно гололед стал причиной отмены более 30 авиарейсов в воздушных гаванях российской столицы, кроме того более 20 вылетов задерживаются.

Как сообщает портал Яндекс.Расписание, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Шереметьеве, где отменен вылет 31 самолета, кроме того, как уточняется, девять рейсов в статусе «задерживаются».

Положение полегче в Домодедове, где 14 вылетов пока еще задерживаются, однако точно известно, что два рейса отменены полностью. По последним данным в аэропорту Внуково отменен один рейс.

К слову, по прогнозам синоптиков, в понедельник 26 декабря в Москве ожидается небольшой снег и гололед.

