Генсек ООН опережает конкурентов в рейтинге на пост президента Южной Кореи

Сеул, 26 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун немного оторвался от экс-лидера южнокорейской оппозиции Мун Чжэ Ина согласно опросу общественного мнения, который был проведен в канун досрочных выборов президента страны.

Согласно данным опроса, популярность Пан Ги Муна всего за семь дней увеличилась на 2,8% и составляет 23,3% респондентов. Отмечается, что это связано с тем, что Пан Ги Мун планирует по возвращении в Сеул в середине января в будущем развивать страну, а также повышать благосостояние граждан.

По данным опроса RealMeter, Мун Чжэ Ина в южнокорейской стране поддерживают 23,1% граждан страны, что на 0,6% меньше сравнительно с прошлым рейтингом. За текущего лидера демократов Ли Чжэ Мена проголосовали 12,3% опрошенных.