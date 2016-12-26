США договорились с Японией насчет военной базы на Окинаве

Вашингтон, 26 декабря. Между США и Японией было достигнуто соглашение по вопросу размещения американской военной базы на Окинаве. Об этом завял глава Пентагона Эштон Картер.

Соглашение включает в себя определение количества гражданского контингента на базе и некоторые территориальные уступки с американской стороны.

«Новые меры вместе с частичным возвратом земли Северного тренировочного района и немедленное возобновление строительства на объекте в Футенма на Окинаве демонстрирует наше тесное сотрудничество с правительством Японии», — заявил Картер.

Напомним, в мае 2016 года на Окинаве вспыхнули массовые протесты местных жителей, требующих ликвидировать военную базу США на острове. Последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей Окинавы, стало убийство американским военнослужащим 20-летней местной жительницы.