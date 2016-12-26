Ученые выяснили, что галактики убивает их «обжорство»

Гархинг-бай-Мюнхен (Германия), 26 декабря. Немецкие ученые выяснили, что причиной гибели части космических галактик становятся не черные дыры, а «обжорство» непосредственно самих галактик.

К подобным выводам астрономы пришли в ходе наблюдения за галактическим скоплением под кодовым названием «CL J1001+0220», которое состоит из 17 крупных галактик.

Как оказалось, внутри скопления каждый год образуется большое количество звезд, для образования которых необходим межзвездный газ. И именно подобное чрезвычайное звездообразование и стало причиной того, что галактики в будущем погибают из-за «обжорства».

По мнению ученых, это открытие позволило понять, почему половина галактик во вселенной являются «полумертвыми».

