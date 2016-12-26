Найдено объяснение большому разбросу обломков Ту-154

Сочи, 26 декабря. Особенностями морских течений, а именно их силой объяснил глава Минтранса России Максим Соколов тот факт, что обломки рухнувшего Ту-154 разбросало на большой территории.

Также глава госкомиссии по расследованию авиакатастрофы самолета министерства обороны добавил, что, несмотря на огромную площадь и неблагоприятные погодные условия, поисковые работы в Черном море не будут останавливаться ни на минуту.

Добавим, что в Сочи в самое ближайшее время ждут специальное оборудование — два подводных аппарата C-Quester и C-Explorer Русского географического общества, которые могут работать на 300-метровой глубине.