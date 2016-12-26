Белоруссия присоединилась к общероссийскому трауру по жертвам крушения Ту-154

Минск, 26 декабря. Сегодня в Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения российского самолет Ту-154.

В Белоруссии 26 декабря объявлен днем траура по указу президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что сообщение об авиакатастрофе не оставило равнодушным ни одного белоруса и назвал трагедию общей болью России и Белоруссии.

«Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в официальном соболезновании, которое Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину.

Сообщается, что 26 декабря по всей Белоруссии будут приспущены государственные флаги и ограничено проведение развлекательных программ и мероприятий.