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Ученые обнаружили удивительную связь между голодом и трудоспособностью
Общество

Ученые обнаружили удивительную связь между голодом и трудоспособностью

Сегодня 7:11
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Ученые обнаружили удивительную связь между голодом и трудоспособностью

Калифорния, 26 декабря. Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований выяснили, каким образом человеческий организм может использовать энергию из резервных «хранилищ», что, в свою очередь, сказывается на результатах работы.

Как оказалось, чтобы более эффективно работать, и при этом еще более креативно, всего лишь надо воздерживаться от приема пищи, то есть просто-напросто периодически голодать.

Чтобы доказать свои теоретические догадки, ученые провели масштабный эксперимент, участниками которого стали более 1500 жителей Калифорнии — сотрудников корпораций, разрабатывающих новые технологии.

Добровольцы не принимали еду в течение полутора суток — с вечера понедельника до утра среды. Проведя «контрольные замеры» во вторник, ученые выяснили, что 9 из 10 сотрудников стали работать гораздо эффективнее и креативнее.

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Алексей Громов
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