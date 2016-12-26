Ученые предупредили об опасности рекордного потепления в Арктике

Вашингтон, 26 декабря. Уже в ближайшее время температура в Арктике может достигнуть нуля градусов. Неприятное открытие сделали ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований.

По данным исследователей, воздух над Северным полюсом может прогреться до рекордной температуры в ноль градусов уже к концу декабря. При этом повышение температуры может привести к все более интенсивному таянию ледников, что в свою очередь вызовет еще большее повышение температуры, предупреждают климатологи.

Причиной неприятного явления, по мнению ученых, стали массы теплого воздуха, проникающие из района северной Атлантики ближе к Северному полюсу.