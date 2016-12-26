Суд в Иркутске арестовал еще четверых фигурантов по делу о «Боярышнике»

Иркутск, 26 декабря. Еще четыре фигуранта уголовного дела об отравлении «Боярышником» в Иркутске были отправлены под арест на время следствия.

Как сообщает ТАСС, сразу семь ходатайств об аресте фигурантов резонансного уголовного дела были рассмотрены в Ленинском суде областного центра в воскресенье 25 декабря.

Четверым из них была выбрана мера пресечения в виде ареста, еще двое подозреваемых будут находиться во время следствия под домашним арестом, в отношении одного вынесено постановление о продлении задержания на трое суток.

Добавим, что по самым последним данным, жертвами отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в Иркутске стали 76 человек. В городских больницах остаются 18 пострадавших.

