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Регулирование наценок на детское питание может быть отменено
Экономика

Регулирование наценок на детское питание может быть отменено

Сегодня 6:42
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Регулирование наценок на детское питание может быть отменено

Москва, 26 декабря. Минсельхоз в 2017 году может отказаться от регулирования регионами наценок на детское питание. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, ведомство опасается того, что после изменения закона «О торговле» розничным сетям станет невыгодно продавать детское питание, из-за чего рынок может сократиться на 35%. При этом под удар попадут самые дешевые позиции, а также специализированные виды детского питания. Например, те, которые необходимы маленьким детям, страдающим отклонениями здоровья.

Сообщается, что разработанный Минсельхозом соответствующий проект постановления после утверждения в Минюсте будет внесен на рассмотрение в правительство.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Федеральная антимонопольная служба предложила поднять цены на водку и другие крепкие напитки.

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Алексей Громов
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