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Пожар в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани локализован
Происшествия

Пожар в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани локализован

Сегодня 6:41
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Пожар в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани локализован

Астрахань, 26 декабря. Крупный пожар в здании кинотеатра «Октябрь» в Астрахани локализован, однако на месте ЧП продолжают работать специалисты.

Пострадавших среди людей нет — констатируют главный итог в региональном управлении МЧС. Однако в спасательном ведомстве ничего не знают о судьбе крокодила, который по предварительным данным мог находиться в зимнем саду.

По одной из версий, рептилия должна была быть в одном из аквариумов сада, и именно там находился очаг возгорания. Пожарные продолжают проливать помещения, и прочесывают территорию находящегося на реконструкции кинотеатра.

В спасательном ведомстве отметили, что огонь полыхал на территории 1200 квадратов, в ликвидации пожара принимали участие около 50 единиц техники, а также 135 человек личного состава.
 

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Алексей Громов
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