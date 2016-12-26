Банкам дадут добро на получение сведений о смене SIM-карт клиентов

Москва, 26 декабря. Российские банки смогут получать у мобильных операторов сведения, касающиеся смен SIM-карт их клиентами. Об этом пишут «Известия».

Как сообщается, такое коллегиальное решение было принято на встрече представителей кредитных учреждений, российского Минкомсвязи и Центрального Банка РФ. Ожидается, что подобная мера позволит защитить клиентов от действий мошенников.

Как известно, злоумышленникам не составляет труда получить доступ к онлайн-банкингу, однако у них возникают проблемы при доступе в аккаунт — для этого нужно ввести комбинацию цифр, приходящих в СМС.

И как раз для того, чтобы получить пароль, мошенники по поддельным документам в салонах связи оформляют копии чужих SIM-карт. По замыслу, новая инициатива поможет в борьбе с подобным преступлениями.