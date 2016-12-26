Сирия новости 26 декабря 2016 7.00: САА наступает в Дамаске, боевикам в Алеппо дали 72 часа, самолет США сбит ИГ

Сирия, 26 декабря. САА, задействовав против боевиков всего 10% военной силы, продвинулась на несколько километров в Вади Барада. Члены вооруженной оппозиции обстреляли христианский квартал Дамаска. ИГ* пытается вернуть позиции в Аль-Бабе. Четверо боевиков «Ахрар Аш-Шам» уничтожено в Хомсе. Иракский спецназ освободил от ИГ* еще один район Мосула. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики в Вади Барада ответили отказом на предложение официального Дамаска сложить оружие, в связи с чем руководство Сирийской Арабской Армии (САА) приняло решение провести новую наступательную операцию. Наступление оказалось весьма успешным: САА продвинулась на два километра вперед, задействовав для этого всего одну десятую часть располагаемой военной силы.

Тем временем боевики вооруженной оппозиции продолжают угрожать сирийской столице: если ранее они собирались отравить источник Айн аль-Фиджа, снабжающий город питьевой водой, при помощи масла и дизельного топлива, то теперь заявили о намерении вовсе уничтожить его. Если боевики воплотят в жизнь свои планы, без воды останутся более 6 млн человек.

Кроме того, в рождественское утро, когда в сирийской столице шли церковные службы, боевики обстреляли жилой квартал Аль-Кассаа. Три минометных разорвались рядом с французским госпиталем. Здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Провинция Латакия

Самой горячей точкой в провинции Латакия в настоящий момент является поселок Кобани: здесь сирийские правительственные войска нанесли несколько ударов по позициям боевиков. Точной информации об их результатах, впрочем, нет. Турецкие войска заявили о готовности поддержать наступление и атаковать позиции боевиков вблизи десятка деревень в том же районе.

Провинция Алеппо

Алеппо постепенно возвращается к нормальной жизни: число людей, вернувшихся в свои дома, идет уже на десятки тысяч. Боевикам, по-прежнему находящимся в районе аль-Рашидин в восточном Алеппо, сирийские правительственные силы дали трое суток на то, чтобы покинуть территорию; после этого начнется масштабное наступление.

Ожесточенные бои с террористами «Исламского государства»* продолжаются в окрестностях города Аль-Баб – там боевики идут в контрнаступление, пытаясь вернуть освобожденные турецкой армией территории. Жертвами боев косвенно становятся и мирные жители: при подрывах мин, установленных террористами в городе, погибло 32 гражданских.

Провинция Хомс

САА нанесла удар по позициям боевиков «Ахрар Аш-Шам» в Тальбисе, Хуле и Кафр Ляхе. При этом было уничтожено четыре боевика, в том числе и главарь Салех Сулейман.

ВВС Сирии нанесли авиаудары по террористам ИГ* в окрестностях Пальмиры и Сухны.

Провинция Дейр эз-Зор

Сложной остается обстановка в Дейр эз-Зоре: ожесточённые бои с террористами ИГ* продолжаются в районах Рашидия и Хавика. По некоторым данным, террористы планируют прислать в регион большой конвой для поддержки наступления.

Провинция Идлиб

САА нанесла несколько ударов по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»*** в поселке Маарет-Мисрин и в окрестностях города Серакиб. В результате было уничтожено 20 боевиков.

Провинция Ракка

Отрядам «Сирийской демократической армии» (SDF)*** удалось отбить у террористов ИГ* Восточный Джаабар. Не обошлось без потерь: террористы заявили о расправе над 20 бойцами курдских отрядов самообороны (YPG), входящих в состав SDF.

Кроме того, по неподтвержденной информации, террористы ИГ* сбили американский А-10 Thunderbolt. Его пилот выжил и находится в плену.

Ирак

Иракские военные продолжают успешную операцию по освобождению Мосула: бойцам спецназа удалось отбить у ИГ* район Кудс в восточной части города.