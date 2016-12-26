Панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 прошли на Сахалине и Курилах

Южно-Сахалинск, 26 декабря. Во всех храмах Сахалинской области в понедельник отслужили панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море.

Главная служба прошла в Соборе Рождества Христова, провел ее архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Архиепископ подчеркнул, что одна из задач церкви заключается в том, чтобы возносить молитвы за усопших. Также Тихон отметил, что погибшие пассажиры потерпевшего крушение у Сочи Ту-154 летели поддержать миротворцев.