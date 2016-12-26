Платные парковки 26 декабря появятся еще на 206 улицах Москвы

Москва, 26 декабря. С сегодняшнего дня на 206 улицах российской столицы в местах наибольшего скопления автомобилей вводится платная парковка.

Как сообщает московский департамент транспорта, к местам, где с 26 декабря нельзя будет бесплатно припарковаться, чиновники внесли территории около торговых центров, станций железных дорог и метро, а также остановок общественного транспорта.

Как уточняют в ведомстве, расширение зон платной парковки коснулось 4% всех улиц Москвы. «На всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины», — констатируют в транспортном департаменте.

Добавим, что право на бесплатную парковку осталось за местными жителями во временной промежуток с восьми вечера до восьми утра. Парковаться в любое время суток «по прописке» можно будет за 3000 рублей в год.