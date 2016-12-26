Ученые рассказали, какие продукты влияют на продолжительность сна

Вашингтон, 26 декабря. Обнаружена зависимость продолжительности сна от количества и качества съедаемой человеком пищи. Открытие сделали ученые из Пенсильванского университета.

Ученые изучили распорядок дня и рацион добровольцев и пришли к выводу, что нормальная продолжительность сна в 7-8 часов наблюдается у людей, соблюдающих разнообразный и сбалансированный рацион. В то время как люди, спавшие 5-6 часов, потребляли более калорийную и менее полезную для организма пищу. В рационе тех испытуемых, которые спят в сутки 9 часов и более исследователи ожидаемо обнаружили много спиртного. Зато выяснилось, что сони едят мало шоколада, насыщенных жиров, углеводов и пьют немного чая.