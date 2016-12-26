Рождественские разборки наркокартелей в Мексике: убиты 13 человек

Мехико, 26 декабря. Как минимум 13 человек погибли в результате разборок наркокартелей в Мексике: преступники решили выяснить отношения друг с другом на Рождество.

Как передает Reuters, кровавые события утром 25 декабря разыгрались в штатах Мичоакан и Герреро. В первом случае правоохранители обнаружили тела шести обезглавленных мужчин, во втором — бандиты расправились с целой семьей, состоящей из шести человек.

Добавим, что разборки среди картелей на этих территориях далеко не редкость. Так штаты Мичоакан и Герреро считаются одними из ключевых в транзите наркотиков в США, поэтому войны за криминальный рынок тут случаются периодически.

