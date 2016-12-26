BMW отзывает 193 тысячи автомобилей в Китае из-за «опасных» подушек безопасности

Пекин, 26 декабря. Автоконцерн BMW отзывает в КНР более 193 тысяч автомобилей из-за связанных с работой подушки безопасности неполадок, сообщают китайские СМИ.

Отозваны будут 168 тысяч автомобилей, которые были импортированы в Китай с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года. Также в программу дилеров по устранению дефектов включены порядка 25 тысяч произведенных с 2005 по 2011 годы на территории Китая автомобилей марки BMW.

Сообщается, что в ходе эксплуатации у автомобилей были выявлены дефекты, приводящие к риску нанесения травм водителю и пассажиру на переднем сидении при срабатывании фронтальных подушек безопасности.