Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла

Лондон, 26 декабря. Средства массовой информации Соединенного Королевства продолжают гадать, что могло стать причиной смерти 53-летнего Джорджа Майкла.

Так, по версии издания Billboard, певец мог скончаться от сердечной недостаточности. Впрочем, пока все это догадки и домысли «акул пера», официально правоохранители Великобритании заявляют, что «причина смерти невыясненная».

Напомним, что Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни накануне у себя дома в графстве Оскфордшир. Элтон Джон на своей страничке в Instagram написал, что был глубоко шокирован печальным известием.

